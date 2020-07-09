В Госдуме заявили о выявлении случаев распространения фейков по голосованию

https://static.news.ru/photo/1192d2d8-c20c-11ea-aca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне Василий Пискарев сообщил о том, что были установлены факты распространения фейков во время подготовки и проведения голосования по Конституции.

Установлены факты распространения деструктивной недостоверной провокационной противоречивой информации со стороны зарубежных НПО, финансируемых правительствами иностранных государств, такими как Великобритания, Германия, Канада, США, Чехия, Швеция, Европейская комиссия, а также нежелательными в России НПО «Человек в беде» (Чехия), фонд «Открытое общество» (США), — цитирует его РИА Новости.

По словам Пискарева, с 3 июня по 1 июля 2020 года было распространено более 200 фейковых сообщений. Также финансирование российских НКО из-за рубежа увеличилось на 20%. Это указывает на то, что была поставлена задача проявить максимальную активность.

На данный момент все материалы по делу направили в Генеральную прокуратуру.

Ранее думская комиссия по иностранному вмешательству заявила о том, что видеохостинг Youtube пытался манипулировать общественным мнением в России в ходе голосования по поправкам в Конституцию.

Как информировал NEWS.ru, общественный штаб московских наблюдателей сообщил о разоблачении фейка о подготовке вброса стопки бюллетеней.