В Госдуме заступились за женщин и страдающих мужчин: кого хотят наказывать «Новые люди» в Госдуме предложили наказывать за оскорбление женщин

Фото: duma.gov.ru

Партия «Новые люди» готовит законопроект о защите чувств женщин, заявил вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков. Кого собираются наказывать и за что, как отзываются об этой инициативе, кто вспомнил о страдаюдщих от температуры мужчинах?

Кого накажут за оскорбление женщин

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил журналистам, что инициативу о запрете оскорблять чувства женщин «Новые люди» начали готовить в ответ на ряд заявлений российских чиновников в рамках кампании против обортов. Тогда представители власти негативно высказывались о женщинах, которые не готовы рожать детей. Даванков подчеркнул: чаще других пренебрежительно о бездетных женщинах высказываются мужчины.

«Мы уже услышали какое-то невероятно количество инициатив о том, как принудить женщин к тому, чтобы они рожали. Причем это <...> запретительные вещи: кто-то говорил, что не нужно женщинам получать высшее образование, кто-то говорил, что нужно ввести налог на бездетных, кто-то говорил, что нужно запретить аборты. На фоне этого мы видим, что уже 11 регионов ввели такие ограничения [на осуществление абортов]. На мой взгляд, это оскорбляет по-настоящему наших женщин, женщин России, которым не позволяют принимать решения самостоятельно. <...> Мы предлагаем: у нас есть такой закон „Об оскорблении власти“, есть прописанные санкции, штрафы, вплоть до уголовной ответственности. Мы готовим такой законопроект об оскорблении чувств женщин. Предлагаем его ввести только для должностных лиц в публичных высказываниях, и штраф порядка 100 тыс. рублей», — заявил Владислав Даванков.

Как отзываются об инициативе

Инициативу партии «Новые люди» иронически прокомментировал единоросс Виталий Милонов. В комментарии Telegram-каналу SHOT он посоветовал относиться одинаково к мужчинам и женщинам. В случае появления штрафов за оскорбление чувств женщин он предложил ввести «наказание за недоверие страданиям температурящих мужчин», объявил парламентарий.

«Когда у меня температура 37, я даже гулять выйти не могу, — а женщины не верят!», — заявил Милонов.

А вот глава комитета по защите семьи Нина Останина выразила благодарность Даванкову за такую инициативу. Ранее она раскритиковала попытки запрета абортов в России.

«Я думаю, что это реакция всех людей, для кого честь и достоинство женщины не перестали быть главной ценностью в нашем обществе», — заявила она изданию «Подъем».

Крымский общественный деятель Елена Бобкина скептически отнеслась к законопроекту и сочла его пиаром.

«Не так важен законопроект, сколько возможность пропиариться на нем», — отметила она, предложив в таком случае выплачивать 100 тыс. руб. штрафа лично оскорбленным женщинам.

Кого нельзя оскорблять в России

В России действует ряд законов, которые защищают от оскорбления определенные социальные группы. Оскорбитель может быть привлечен по уголовной статье.

Это касается случаев оскорбления чувств верующих (ст. 148 УК РФ), за которое можно получить наказание вплоть до двух лет тюрьмы, либо крупные штрафы. Кроме того, предусмотрена ответственность за оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ) и дискредитацию Вооруженных сил (ст. 280.3), а также добровольцев-участников СВО. Также предусмотрено наказание вплоть до года исправительных работ за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Под защиту в рамках этой статьи попадают чиновники и полицейские. А за оскорбление национальных меньшинств или иностранцев граждане РФ могут быть привлечены по статье 282 УК РФ в рамках «возбуждения ненависти или вражды», которая предусматривает до шести лет тюрьмы.

Для защиты всех остальных граждан от оскорблений действует только административная статья, которая предусматривает штрафы — от 3 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для физических лиц.

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