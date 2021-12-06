В Госдуме предложили ввести «уроки доброты» для борьбы с буллингом в школах

Победить буллинг с помощью ужесточения наказаний не получится, к тому же российские дети до определённого возраста не подлежат уголовной ответственности, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он считает, что обстановку в школах можно сделать добрее при помощи уроков доброты, пишет «Радио 1».

С моей точки зрения, образование — это сфера, которая должна преимущественно регулироваться не правовыми нормами, а нравственными. Надо думать о том, как сделать всю обстановку в школе, если хотите, добрее. Наш знаменитый клоун, но я бы сказал педагог, Юрий Куклачёв, уже много лет проводит уроки доброты в разных российских школах. И я бы, наверное, не в виде специального предмета, а в виде системы классных часов ввёл в школе уроки доброты, — предложил Смолин.

Он добавил, что вводить уголовное наказание за буллинг можно, но только в тех случаях, когда издевательства привели к действительно плачевным последствиям. По его мнению, основной причиной «публичного насилия в учебных заведениях» является «жёсткость» окружающей и информационной среды. Согласно Смолину, Россия занимает второе место после США по проблеме буллинга в образовательных учреждениях.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко рассказала, что делать, если ребёнка травят в школе. По мнению врача, дети не должны справляться с буллингом самостоятельно.