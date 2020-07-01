В Госдуме предложили убрать неравные требования для санаториев и гостиниц

https://static.news.ru/photo/e6fba23e-bbb2-11ea-967d-fa163e074e61_660.jpg Фото: admkrai.krasnodar.ru

Несоответствия в рекомендациях Роспотребнадзора и указаниях Минздрава могут разорить санатории. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Наталья Костенко.

По словам Костенко, из-за того, что Роспотребнадзор объявил о послаблениях в отношении санаториев по приёму гостей, а Министерство здравоохранения ещё не изменило свои требования, санатории оказались в неравном положении с гостиницами. Соответствующее письмо с просьбой устранить несоответствие она направила премьеру Михаилу Мишустину.

Как рассказала Костенко «Парламентской газете», в результате реализации карантинных мероприятий и рекомендаций всё больше организаций санаторно-курортной сферы откладывают начало своей работы. Так, на курортах Кавказских Минеральных Вод из 126 санаториев начали работу только шесть, в Татарстане из 50 объектов открылись три, в Краснодарском крае возобновил свою деятельность 91 санаторий из 201.

Несмотря на отмену необходимости для отдыхающих иметь отрицательные результаты теста на коронавирус, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторий, данные требования до сих пор сохранились в приказе Минздрава России от 19 марта 2020 года «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Также отдыхающие сталкиваются с трудностями получения справки о контакте с больными коронавирусом, поскольку до сих пор нет нормативного обоснования этому требованию. При том что в Рекомендациях сохранилось требование предоставлять подобные справки для санаториев, а для гостиниц таких требований нет. Всё это ставит организации санаторно-курортной сферы в заведомо проигрышное положение, отметила Костенко.

Уже сейчас в среднем ежедневно аннулируется броней на 2-3 миллиона рублей в каждом санатории, так как отдыхающие предпочитают гостиницы именно по причине отсутствия у последних требований к справкам и отметкам, — сообщила она.

Кроме того, в связи с необходимостью проводить тестирование сотрудников не реже одного раза в неделю на коронавирус санатории тратят более двух миллионов рублей при штате в 300 человек.

Ранее вопрос об отмене обязательных справок на коронавирус для отдыхающих в санаториях обсуждался в Ростуризме и Роспотребнадзоре. Как уверяла 23 июня глава Ростуризма Зарина Догузова требование таких справок для постояльцев санаториев будет отменено до конца текущей недели.