В РФ могут отменить справки на COVID-19 для отдыхающих в санаториях

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В России обсуждается возможность отмены обязательных справок на коронавирус для отдыхающих в санаториях.

Обсуждение ведут Ростуризм и Роспотребнадзор. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Работаем, буквально вчера вечером с коллегами общались, — рассказала она.

Догузова выразила уверенность, что в Роспотребнадзоре поддержат эту идею. По её словам, в таком случае требование обязательных справок на коронавирус для постояльцев санаториев будет отменено до конца текущей недели, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отдыхающим на российских пляжах можно будет не носить маски. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит начать работу предприятиям всех видов экономической деятельности с 1 июля 2020 года. До этой даты на полуострове будут закрыты пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы.