В Госдуме предположили, что на Майка Джонсона собрали компромат Депутат Говырин: спикер конгресса Джонсон мог предать Трампа из-за компромата

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Майк Джонсон

На спикера палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона в ЦРУ собрали компромат, предположил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он считает странным то, что Джонсон, как один из ближайших соратников экс-президента США Дональда Трампа, «просто взял и предал» его.

Остается только догадываться, что у них там в Республиканской партии происходит. Потому что для имиджа партии это очень нехорошо, если спикер в таких ситуациях идет против партии и при этом считает, что он поступает правильно. Во всех американских СМИ после этого идут массово заголовки: «Как долго Республиканская партия будет существовать?» Это Трампу ни к чему, — сказал Говырин.

Также депутат отметил, что США, по сути, выделили все финансирование себе, то есть это и Израилю, и на Тайвань, и на Украину. Припомнил американцам парламентарий и запрет соцсети TikTok.

Причем до вторника было все нормально. Потом спикера палаты представителей США Майка Джонсона пригласили на встречу в ЦРУ, где на него заранее собрали компромат. А дальше он решил, что, возможно, это как-то скажется на его карьере, может, отразится на детях, ну то есть сыграли роль какие-то личные опасения, о которых он, естественно, не сказал, — подчеркнул депутат.

В четверг Майк Джонсон анонсировал законопроект о выделении помощи Украине более чем на $60 млрд. При этом последние полгода он вместе с республиканцами отказывался помогать Киеву, пока президент США Джо Байден не пойдет на уступки и не закроет мексиканскую границу для мигрантов. Теперь спикер считает выделение помощи Украине «критически важным» шагом.

В стане республиканцев уже высказались за отставку Джонсона с его нынешнего поста. Сторонница Трампа конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила обязать коллег, которые проголосуют за документ, лично вступить в ВСУ.