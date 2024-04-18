Конгрессменам США предложили альтернативный способ поддержать Украину Конгрессвумен Грин: сторонникам помощи Украине в США надо вступить в ВСУ

Фото: МО Украины

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин предложила внести в законопроект о помощи Украине поправку, которая обяжет проголосовавшим за его принятие законодателей вступить в Вооруженные силы Украины. В соцсети X (бывшая Twitter) она призвала коллег показать свою поддержку Киеву.

Я имею в виду, если вы хотите финансировать войну, почему бы вам не пойти и не принять участие в боевых действиях. Продемонстрируйте свою поддержку Украине, — написала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США законопроектом о выделении очередного пакета помощи Украине лишь провоцируют государство на продолжение боевых действий. По его словам, в Вашингтоне ищут разные способы, чтобы конфликт не завершался. Таким образом США получают выгоду для самих себя, отметил представитель Кремля. Он обратил внимание, что благодаря помощи Украине США обеспечивают ситуацию, при которой средства остаются в военно-промышленном комплексе страны.

До этого США включили в проект о выделении финансовой помощи Украине поставки тактических ракет ATACMS. Несмотря на то, что хозяин Белого дома Джо Байден предупреждал о вреде такого шага интересам американской национальной безопасности.