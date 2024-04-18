Американист рассказал, чем пожертвует Украина для возвращения долгов США Американист Межуев: Киев передаст землю и производство США

Фото: МО Украины

США помогут Украине кредитами, но обратно смогут вернуть их не только как денежные средства, но и в виде земли и предприятий, рассказал NEWS.ru политолог-американист Борис Межуев. По его словам, это осложнит положение Киева.

Возможно, США впоследствии потребуют от Украины возвращение кредитов не только в виде денежных средств, но и материальных активов: земли или производства. Украина окажется в неудобном положении должника на длительное время. Но впоследствии Киев, скорее всего, решит эту проблему, — заявил Межуев.

По мнению американиста, США выделили кредиты Украине, потому что траты по ним легче контролировать. Он подчеркнул, что на помощи Киеву в формате кредита настаивали республиканцы, которые отмечали высокую коррупцию среди украинского руководства.

Кредиты — это более контролируемая помощь, которая, помимо всего прочего, требует возвращения. Тем более значительная часть этих кредитов просто пойдет на американский ВПК для покрытия уже существующих издержек. Незначительная часть будет выделена Украине просто на поддержание бюджета. Будут также военные поставки в Киев. В любом случае, этот пакет вернет Украину к повиновению США, — сказал Межуев.

Ранее президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Политик призвал выделить их как можно скорее. По его словам, эти меры послужат укреплению безопасности стран.