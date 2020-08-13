В Госдуме предагают лишать водительских прав автохулиганов

https://static.news.ru/photo/28e27e1c-dddb-11ea-88fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Елена Вторыгина предложила лишать водительских прав россиян, совершивших более двух правонарушений за рулём. Также предлагается увеличить размер штрафа за повторное мелкое хулиганство.

Соответствующий законопроект вместе с юристами готовится в Госдуме, рассказала Вторыгина РИА Новости.

Свою инициативу депутат объяснила случаем во Владивостоке, где 26 июня водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео. Водитель иномарки, на скорости проезжая затопленный перекрёсток, облил водой прохожих со словами «Бесплатная мойка».

Этот случай бытового хамства, на мой взгляд, нельзя оставлять без внимания. Хулиган, оскорбивший человеческое достоинство прохожих, не только не чувствовал своей вины, но и гордился своим поступком, подчёркивая, что его не волнует мнение осуждающих, — отметила Вторыгина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Сергей Леонов выступил с инициативой. Он предложил пожизненно лишать водительских прав за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По его словам, на данный момент наказания для водителей слишком мягкие.