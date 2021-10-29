В Госдуме поддержали введение геномной регистрации мигрантов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет назвал такое предложение правильной и необходимой мерой.

Это правильная и необходимая мера в условиях той ситуации, которая складывается во всём мире, в том числе и из-за пандемии. Преступники не имеют национальности и статуса, они всегда преступники, но профилактические меры будет проводить удобнее, - сказал депутат NEWS.ru.

Ранее Бастрыкин напомнил, что миграцию регулируют сотни нормативных актов, создавая довольно запутанную нормативную базу. Он предложил кодифицировать миграционное законодательство. В нём должны быть прописаны все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией мигрантов и выдачей квот на трудовую деятельность. Глава СК также считает, то порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками должен быть прописан в законе. Он выступил за обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов. По мнению председателя СК РФ, все этим меры ужесточат контроль над миграционными процессами и позволят поставить дополнительный барьер по проникновению на наш рынок труда криминальных элементов.