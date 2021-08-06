В Госдуме поддержали призыв Шойгу перенести столицу в Сибирь

Сибирский федеральный округ выиграет, если столицу России перенесут туда из Москвы. Об этом NEWS.ru заявил член «Единой России», депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен.

Мы живём достаточно далеко от крупных городов. Самый близкий город — это столица Сибири Новосибирск. Если наша область будет ближе к столице, то она будет лучше развиваться, — заявил он.

Парламентарий добавил, что ещё одна причина, по которой бы он хотел переноса столицы в Сибирь, — патриотическая.

Я родился в Иркутске, прожил в Сибири. Я — патриот своей малой родины. Думаю, любой такой же патриот хотел бы, чтобы столица была у него дома, — сказал Тен.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу, который баллотируется в Госдуму по списку «Единой России», предложил перенести столицу в Сибирь. Также, по словам Шойгу, в регионе необходимо построить пять-шесть крупных городов с населением до 500 тыс. человек.