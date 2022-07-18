В ГД внесли проект запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, предусматривающего полный запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, его текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента. В пояснительной записке к проекту отмечается, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества.

По словам авторов документа, пропаганда нетрадиционных отношений приняла сегодня широкое распространение в России, она ведется как через СМИ, общественные мероприятия, онлайн-кинопоказы. Такое девиантное поведение представляется как норма, его пропаганда усиливает эмоциональный фон и желание ряда граждан отказываться от традиционных ценностей общества.

Запрет пропаганды не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию, однако, не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых «новых» ценностей, несущих в себе скрытые угрозы для общества, - говорится в тексте.

Проект также предусматривает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос на тему нетрадиционных ценностей. Он поинтересовался у подписчиков, следует ли ввести запрет пропаганды таких отношений. Согласно результатам, из почти 18 тысяч участников опроса положительно ответили 91%. Против высказались только 6%.