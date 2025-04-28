В ГД раскрыли, как новые правила отразятся на пенсионерах старше 80 лет Депутат Чаплин: пенсионеры старше 80 лет и инвалиды получат выплату к пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Включение ежемесячной компенсационной выплаты в размере 1,2 тысячи рублей в состав страховой пенсии для лиц старше 80 лет или инвалидов первой группы является одним из ключевых изменений, которые вступают в силу в 2025 году, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Нововведения направлены на совершенствование системы соцподдержки и упрощение процедур для граждан, нуждающихся в помощи, и тех, кто ее оказывает.

Это позволит не только упростить процесс получения выплат, но и обеспечит их ежегодную индексацию, что особенно важно в условиях меняющейся экономической ситуации, — подчеркнул Чаплин.

Он уточнил, что для граждан, не достигших 80-летнего возраста или не имеющих инвалидности первой группы, оформление компенсации будет возможно только в том случае, если выплата была назначена до конца 2024 года. Для тех, кто осуществляет уход, предусмотрена возможность формирования страхового стажа и накопления индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Для этого необходимо обратиться в территориальное отделение Социального Фонда России (СФР) с соответствующим заявлением. За каждый год ухода начисляется 1,8 балла ИПК, что позволит в будущем увеличить размер пенсии.

Учет периода ухода в страховой стаж — это справедливая оценка труда тех, кто посвящает свое время заботе о близких. Мы считаем, что этот период должен быть учтен при формировании пенсионных прав, — отметил депутат.

Для подтверждения факта оказания помощи необходимо подать заявление в отделение СФР по месту проживания лица, нуждающегося в уходе. Подтверждением может служить справка или иной документ, подписанный самим нетрудоспособным гражданином или его доверенным лицом.

Важно, чтобы процесс подтверждения факта ухода был максимально простым и понятным для граждан. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать бюрократические процедуры и обеспечить оперативное рассмотрение заявлений, — указал Чаплин.

По его словам, реформа системы ухода за нетрудоспособными гражданами — важный шаг к обеспечению достойной жизни пожилых людей и инвалидов. Государство стремится к тому, чтобы социальная поддержка была не только адресной, но и максимально эффективной и прозрачной, отметил Чаплин.

Ранее сообщалось, что пенсию можно увеличить при продолжении трудовой деятельности. Как заявил ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, вторым способом является временный отказ от выплат. В таком случае пенсия не будет начисляться, но при ее возобновлении она будет выплачиваться в повышенном размере.