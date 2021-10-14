В ГД призвали покончить с «кривыми схемами» выбора управляющей компании

С «кривыми схемами» при выборе управляющих компаний (УК) для многоквартирных домов «надо кончать», рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Парламентарий отметила, что сейчас в России «сплошь и рядом» граждане не принимают участия в назначении УК, за них это делает орган местного самоуправления. Таким образом политик прокомментировала публикацию «Известий» о возможном лишении жителей страны права назначать УК.

Действительно, в проекте, я подчёркиваю, в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года эта норма присутствует. Не очень сейчас понимают эксперты, что она означает. На одну вещь хотела бы обратить внимание, что сейчас у нас сплошь и рядом граждане не принимают решение о выборе УК, за них это делает орган местного самоуправления, вынужденный чаще всего выбирать по конкурсу УК, предложившую лучшие условия. В большинстве регионов эти УК частные, — отметила Разворотнева.

Собеседница подчеркнула, что «очень часто такие схемы получаются кривыми», иногда УК не берут многоквартирные дома, так как здание оказалось старым, ветхим, содержать его невыгодно и дорого, тарифы низкие, а жители не готовы платить больше за содержание.

Обычно берут частную УК, говорят, берёшь этот дом в нагрузку, если хочешь управлять новыми домами, бери эти старые. Получается перекрёстное субсидирование управления жильём. Фактически за счёт одних собственников обслуживаются дома других. Со всеми кривыми схемами надо кончать и понять, что такое управление многоквартирными домами — это рынок или государственная муниципальная услуга? Некоторые регионы, например Москва, сделали выбор в пользу того, что это госуслуга, свыше 70% жилого фонда управляется ГБУ «Жилищник», и город субсидирует содержание многоквартирных домов, — считает депутат.

Разворотнева добавила, что благодаря этому в Москве уровень содержания многоквартирных домов в Москве в среднем лучше, чем в других регионах, и часть субъектов уже перенимают опыт мегаполиса.

Если будет частичное бюджетное софинансирование, в том числе содержания ветхих и аварийных домов — с этим тоже надо что-то решать, — должно финансироваться честно из бюджета, а не за счёт денег жильцов соседних зданий. Но конкретику надо будет смотреть, если правительство предложит изменения законодательства. А сейчас эта конструкция непонятна, и бить тревогу, бояться того, чего ещё нет, было бы совершенно неправильно, — резюмировала парламентарий.

Ранее в Торгово-промышленной палате РФ сообщили, что граждане могут лишиться права выбирать управляющую компанию. По словам экспертов, это полномочие передадут региональным операторам по управлению жильём. При этом деньги на возмещение ущерба в случае аварий будут собирать с жильцов дома. Новый орган, согласно стратегии, гарантирует возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. При этом механизм возмещения прописан таким образом, что фактически это означает, что жильцы будут сами оплачивать последствия этих нарушений.