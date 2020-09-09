В ГД предложили оплачивать работу медиков в школах через ОМС

https://static.news.ru/photo/d734336c-f27a-11ea-976b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил финансировать работу школьных врачебных кабинетов через программу госгарантий.

По его словам, вопрос финансирования является одним их приоритетных и наболевших.

На мой взгляд, наиболее эффективным было бы финансирование деятельности школьных врачебных кабинетов из средств программы госгарантий, так как перечень предоставляемых услуг, как правило, соответствует тому, что прописано в ОМС, — рассказал он.

При этом, отметил Менделевич, для оказания медпомощи ученикам специалисту нет необходимости иметь образование бакалавра — достаточно среднего. Однако сама идея заслуживает внимания. Депутат пояснил, что чаще всего люди, которые получили специальность бакалавров, стремятся работать в частном секторе, и поэтому можно подумать над расширением функций медсестёр, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Счётная палата совместно с региональными контрольно-счётными органами проверит оказание финансовой поддержки медикам. Это касается доплат тем, кто работает с больными коронавирусом.