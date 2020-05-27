В ГД поддержали идею о страховании россиян от безработицы

https://static.news.ru/photo/005ecbfa-9ffe-11ea-b9ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Государственной думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею страхования россиян от безработицы. По его словам, сегодня пособия по безработице минимальные и такие условия не привлекают людей.

Важным фактором в понимании данного вопроса, по его словам, стало повышение пособия до МРОТ. В связи с этим выросло количество граждан, обратившихся за социальной поддержкой.

Однако одним из условий для выплат была потеря работы до 1 марта и это повлекло недопонимание, подчеркнул Нилов в беседе с « Москвой 24 ».

Спешить нельзя. Только через обсуждения в трёхстороннем формате. В современных условиях любая дополнительная нагрузка может вызвать социальное напряжение, — подытожил депутат.

Как ранее писал NEWS.ru, в Министерстве труда и соцзащиты выразили готовность рассмотреть совместное предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о страховании от безработицы. В ведомство это предложение ещё не поступало.