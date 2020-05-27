Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

https://static.news.ru/photo/7c68d3d6-9fee-11ea-a168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Министерстве труда и соцзащиты выразили готовность рассмотреть совместное предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о страховании от безработицы. В ведомство это предложение ещё не поступало.

В нашей стране механизм страхования от безработицы за счёт отчислений не предусмотрен. Когда представителями социального партнёрства будет сформирована консолидированная позиция по указанному вопросу, Минтруд рассмотрит поступившее предложение, — сообщили РИА Новости в Минтруде.

Ранее зампред ФНПР Александр Шершуков поддержал предложение о страховании от безработицы, отметив, что это могло бы повысить пособия по безработице. По его словам, в России уже создавался фонд страхования от безработицы, но был ликвидирован.

Как писал NEWS.ru, ранее Минтруд выразил готовность к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы. Предполагается, что с зарплаты жителей России будут идти отчисления в специальный фонд. В случае потери работы россияне получат из фонда выплаты. Взносы будет платить работодатель, как и в случае со страховыми отчислениями в Пенсионный фонд. Однако работодатели и профсоюзы не воодушевились такой идеей, так как это может увеличить зарплатный фонд предприятий. Предприниматели также не поддерживают идею, ссылаясь на то, что сейчас непростые времена для бизнеса, тем более чтобы отягощать его дополнительной финансовой нагрузкой.