Страховку от безработицы могут ввести в России

https://static.news.ru/photo/cb8ce418-9fa6-11ea-a7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Министерство труда и соцзащиты РФ предложило ввести страхование от безработицы, которое поддержит россиян в случае потери работы.

Минтруд России готов к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы, — приводит сообщение ведомства газета «Известия».

Предполагается, что с зарплаты жителей России будут идти отчисления в специальный фонд. В случае потери работы россияне получат из фонда выплаты. Взносы будет платить работодатель, как и в случае со страховыми отчислениями в Пенсионный фонд.

Однако работодатели и профсоюзы не воодушевлены такой идеей, ведь это может увеличить зарплатный фонд предприятий. Предприниматели также не поддерживают идею, ссылаясь на то, что сейчас непростые времена для бизнеса, тем более, чтобы отягощать его дополнительной финансовой нагрузкой.

В Минтруде отметили, что готовы разрабатывать систему страхования от безработицы, только с согласия профсоюзов и работодателей.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что страховка от безработицы существует в других странах, обычно она составляет 2% от оплаты труда.

Ожидаемо, что работодатели против, для них это дополнительные расходы. Можно было бы пойти им навстречу и сократить издержки, связанные с увольнением сотрудников: допустим, разрешить уведомлять о сокращении за две недели, а не за два месяца, — привели слова Александра Сафронова «Известия».

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федор Прокопов отметил, что более эффективным методом борьбы с безработицей могла бы стать помощь в повышении квалификации, получении востребованной профессии и развитии трудовой миграции.

Ранее NEWS.ru писал, что число безработных в России в апреле 2020 года увеличилось до 4,3 млн человек. Такие данные привёл Росстат. По данным ведомства, за аналогичный период в 2019 году безработных людей было меньше на 21%.