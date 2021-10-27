В ГД оценили идею сократить рабочую неделю на четыре часа фразой о птенцах

Любые изменения трудового графика, в том числе возможное сокращение рабочей недели с 40 до 36 часов, не должно ухудшить благосостояние семей, снизить их доходы, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы (ГД), первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Собеседница подчеркнула, что чем больше у пары детей, тем лучше они работают, так как несут ответственность за своих «птенцов».

Таким образом она прокомментировала идею члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб сократить рабочую неделю для улучшения демографической ситуации в РФ и сохранения полных семей.

Родители понимают, что работают не только за себя. Дома ещё и птенцы, каждому из которых нужно принести червячка. Поверьте, что именно у родителей производительность труда всегда достаточно высокая, так как за ними ещё семья, дом, дети. Вы не можете себе позволить работать плохо или мало, иначе работодатель может от вас отказаться, — подчеркнула Буцкая.

Парламентарий добавила, что, например, «мамы в декрете» могут самостоятельно количество рабочих часов в неделю, занимаясь предпринимательством, в том числе в статусе самозанятых.

Есть такая возможность с помощью социального контракта, с помощью центра занятости, во-первых, найти себя, ту работу, позволяющую им самим регулировать количество рабочих часов в неделю, чтобы они могли уделять время детям и приносить при этом копеечку, а может и тысячи рублей в семейный бюджет, — считает Буцкая.

Депутат отметила, что сокращение рабочего дня на мотивацию родителей не повлияет, так как она и так высокая из-за необходимости обеспечивать детей.

Бессараб ранее привела в пример сокращение рабочей недели для женщин на селе, когда, несмотря на меньшее количество рабочих часов, производительность не сократилась. При этом парламентарий добавила, что в семье бытом должны заниматься оба родителя. Так, для отца семейства не должно быть позором иногда прибираться в квартире.