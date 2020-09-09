В Екатеринбурге арестовали объявленного в международных розыск бразильца

Гражданин Бразилии Эдуардо Фаузи, объявленный в международный розыск, арестован в Екатеринбурге. Под стражей он проведёт 30 суток.
Постановление об избрании иностранцу меры пресечения вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга. У Фаузи есть трое суток на его обжалование.
Бразилец был задержан сотрудниками Интерпола в аэропорту Кольцово в начале сентября. На родине он заочно арестован судом Рио-де Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва. Согласно сообщениям бразильских СМИ, в декабре 2019 года Фаузи и ещё несколько человек забросали бутылками с зажигательной смесью офис продюсерской компании Porta dos Fundos, которая снимала фильм для сети Netflix. Одним из действующих персонажей картины был Иисус Христос в образе гея.
Источник в правоохранительных органах РФ
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