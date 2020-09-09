В Екатеринбурге арестовали объявленного в международных розыск бразильца

https://static.news.ru/photo/04acd768-f348-11ea-ac85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин Бразилии Эдуардо Фаузи, объявленный в международный розыск, арестован в Екатеринбурге. Под стражей он проведёт 30 суток.

Постановление об избрании иностранцу меры пресечения вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга. У Фаузи есть трое суток на его обжалование.

Бразилец был задержан сотрудниками Интерпола в аэропорту Кольцово в начале сентября. На родине он заочно арестован судом Рио-де Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва. Согласно сообщениям бразильских СМИ, в декабре 2019 года Фаузи и ещё несколько человек забросали бутылками с зажигательной смесью офис продюсерской компании Porta dos Fundos, которая снимала фильм для сети Netflix. Одним из действующих персонажей картины был Иисус Христос в образе гея.

Источник в правоохранительных органах РФ рассказал «КП-Екатеринбург», что Фаузи до марта 2020 года находился на территории России законно. О своей жизни он рассказывал в соцсетях.

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