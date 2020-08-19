Контролёр московского метро помогла задержать международного преступника

https://static.news.ru/photo/ea0fa372-e23f-11ea-b105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контролёр ГКУ «Организатор перевозок» помогла задержать в московском метро международного преступника. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе столичного департамента.

Сейчас злоумышленника ждет долгое разбирательство, а контролера – награда за вклад в безопасность и комфорт в Московском транспорте, — цитирует сообщение «Москва 24».

Сотрудница по имени Ольга Яровая остановила злоумышленника для проверки документов. Инцидент произошёл на станции метро «Третьяковская». У мужчины не было при себе документов. Его провели в полицию для установления личности. Позже стало известно, что он находится в международном розыске.

Сейчас злоумышленника ждет долгое разбирательство, а контролера — награда за вклад в безопасность и комфорт в Московском транспорте, — отметила пресс-служба.