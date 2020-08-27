В движении «Сильная Россия» оценили закон о борьбе с «чёрными коллекторами»

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Действующие в РФ юридические механизмы недостаточны для борьбы с «чёрными коллекторами», а потому разработанный в Госдуме законопроект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность актуален.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. По его мнению, чтобы свести к минимуму количество должников нужно повышать правовую и финансовую грамотность населения, тщательно проверять платёжеспособность заёмщиков и корректность и законность работы кредиторов, целью которых зачастую является захват имущества, а не возврат средств.

Особенно часто совершают незаконные деяния нелегальные коллекторы, от которых больше всего проблем у людей, и которые совершенно никем и ничем не контролируются. Ими, безусловно, должна заниматься полиция, и их действия должны пресекаться жёстко, поэтому я считаю, что санкции предлагаемого законопроекта вполне разумны и соответствуют тяжести совершаемых преступлений, — заключил Цветков.

Как писал NEWS.ru, комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы разработал законопроект, который предлагает наказывать тюремным сроком до 12 лет за незаконную коллекторскую деятельность. Инициатором разработки выступил председатель ГД Вячеслав Володин.