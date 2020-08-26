В ГД хотят ужесточить наказание за нелегальную коллекторскую деятельность

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Депутаты Госдумы, входящие в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции, подготовили законопроект, устанавливающий повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Об этом рассказал глава комитета Василий Пискарёв.

Инициатива разработана по поручению председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина. Парламентарии предлагают включить в УК РФ новую статью 1724. Она предусматривает различные виды наказания для коллекторов за незаконные действия, связанные с применением насилия и угроз, а также причинением вреда гражданам и их имуществу, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Если те же действия совершаются организованной группой, то максимальное наказание составит до 12 лет лишения свободы.

Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждём отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесён в Госдуму, — рассказал Пискарёв REGNUM.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин распорядился взять под контроль коллекторские агентства. По его словам, действия сотрудников различных служб по взысканию задолженностей порой переходят границы допустимого.