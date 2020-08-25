Путин поручил найти управу на чрезмерно ретивых коллекторов

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Коллекторские агентства в России необходимо взять под контроль. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, действия сотрудников различных служб по взысканию задолженностей порою переходят границы допустимого.

Свою позицию глава государства озвучил на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым.

Люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль, — цитирует Путина ТАСС.

Он также попросил представить предложения по дополнительной численности сотрудников службы и её дополнительному финансированию.

Согласно закону ФЗ-230 от 2016 года, в России не допускается психологическое воздействие на должников. Также недопустимо раскрывать сведения о его просроченной задолженности и её взыскании и любых других персональных данных, в том числе в Интернете. Об этом нельзя упоминать и на стенах жилого дома, и любом другом здании, а также сообщать по месту работы неплатёжеспособного гражданина.

Однако коллекторы зачастую нарушают эти требования, оказывая полномасштабное давление на должников.

С 1 июля россияне получили возможность узнавать через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц о передаче своих долгов коллекторам.

Помимо этого, и кредитные организации работают с нарушениями, привлекая сторонние организации к спорам с неплательщиками. Как писал NEWS.ru, Банк России выявил случаи, когда банки передавали долги россиян без их согласия коллекторам.

В свою очередь в правительстве разработали поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Как следует их документа, банки и микрофинансовые организации станут нести не меньшую ответственность, чем коллекторы, а служба судебных приставов (ФССП) получит полномочия по рассмотрению дел о нарушениях с их стороны. Госдума рассмотрит изменения в ходе осенней сессии.