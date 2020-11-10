В Думе хотят запретить регионам пересматривать статус природных памятников

https://static.news.ru/photo/86062a70-23e6-11eb-86fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Госдуме готовится законопроект, который призван защитить природные памятники от уничтожения.

Первый заместитель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, занимающийся разработкой проекта закона, отмечает, что на сегодняшний день законы никак не регламентируют процесс пересмотра статуса природных памятников и власти отдельных регионов могут злоупотреблять полномочиями, лишая охраняемые природные зоны статуса из экономических соображений.

Законопроект предлагает ввести специальную государственную экспертизу, которая будет определять, возможно ли пересмотреть статус того или иного памятника природы.

Используя лазейки, некоторые регионы переводят особо охраняемые природные территории в другую категорию земель, и потом они обычно застраиваются. Чаще всего это касается городских территорий или на границах городов, например парков, — приводит слова Валуева «Парламентская газета».

Документ, который он готовит, также должен ввести чёткие критерии, которые могут стать основанием для пересмотра статуса того или иного природного памятника.

Решение об упразднении охраняемой природной зоны сможет принять то ведомство, которое инициировало её создание, и только при проведении специальной экспертизы. Если памятник природы был создан при согласовании с федеральными или региональными властями, местным чиновником придётся добиться их согласия для пересмотра статуса охраняемого объекта.

Валуев отметил, что работа над законопроектом ещё не окончена. Когда он будет подготовлен, его направят на рассмотрение в Госдуму.

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