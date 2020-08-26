Путин поручил правительству разобраться с ситуацией вокруг горы Куштау

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с шиханом (горой) Куштау в Башкирии, где Башкирская содовая компания (БСК) планировала вырубить лес и провести геологоразведку.
Как
После того, как планы БСК в отношении Куштау стали достоянием общественности, у шихана начались акции протеста. 16 августа протестующие устроили потасовку с сотрудниками ЧОП и полиции. С 3 августа, когда прошли первые акции, правоохранители задержали несколько десятков человек.
Как писал NEWS.ru, глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками шиханов сообщил, что Куштау получит статус природного памятника. Башкирская содовая компания (БСК) не будет заниматься его разработкой.
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