Путин поручил правительству разобраться с ситуацией вокруг горы Куштау

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с шиханом (горой) Куштау в Башкирии, где Башкирская содовая компания (БСК) планировала вырубить лес и провести геологоразведку.

Как передаёт РИА Новости, глава государства в ходе совещания с членами кабмина указал, что БСК является частным предприятием, которое не инвестирует деньги в развитие региона, а оставляет их в офшорах. Путин отметил, что ситуация с Куштау — «это печальная история», которая характеризуется желанием предпринимателей получить прибыль любой ценой. Президент поручил правительству России и властным органам Башкирии детально разобраться со сложившимся положением дел.

После того, как планы БСК в отношении Куштау стали достоянием общественности, у шихана начались акции протеста. 16 августа протестующие устроили потасовку с сотрудниками ЧОП и полиции. С 3 августа, когда прошли первые акции, правоохранители задержали несколько десятков человек.

Как писал NEWS.ru, глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками шиханов сообщил, что Куштау получит статус природного памятника. Башкирская содовая компания (БСК) не будет заниматься его разработкой.