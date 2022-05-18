Глава ВЦИОМа объяснил, почему россияне поддерживают военную операцию Глава ВЦИОМа Фёдоров: россияне поддерживают военную операцию на Украине в основном из-за действий Запада

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Россияне поддерживают военную операцию на Украине в основном из-за действий Запада, сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в разговоре с RTVI. Пропаганда, которая есть с любой стороны, тоже играет роль, но не ключевую, считает он. Кто хочет, тот может найти альтернативные источники информации.

Главный фактор, на мой взгляд, это то, что в дело вступил Запад. <...> Федеральное телевидение не обладает более монополией на умы нашей аудитории. У нас есть интернет — сколько угодно, причём он сегодня не такой, каким был 10–15 лет назад. Он разнообразный, он не текстовый, он визуальный, — сказал Фёдоров.

Он добавил, что сейчас можно подписываться на любые каналы и использовать VPN для поиска альтернативной информации, просто многим это не нужно.

Также, по его словам, россияне возмутились уходом западных брендов и быстро поняли: судьба страны решается не на Украине, а на дипломатическом и экономическом фронтах. Это заставило выбрать позицию, быть со своей страной и её курсом или против.

При этом граждане России ждут от военной операции в основном негативных последствий, отметил Фёдоров. Они боятся безработицы, роста цен и сокращения ассортимента.

По данным исследования социологической компании Russian Field, военную спецоперацию на Украине чаще поддерживают мужчины, чем женщины. При этом в наименее обеспеченных соцгруппах уровень поддержки военной операции невысокий — две трети здесь выступают против неё. С ростом доходов число сторонников увеличивается.