В деле генерала Попова появились новые подробности ТАСС: второй фигурант дела генерала Попова частично погасил нанесенный ущерб

Фото: МО РФ

Второй фигурант уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова частично погасил нанесенный ущерб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он добавил, что Попов по-прежнему отрицает обвинения в мошенничестве и не признает вину.

Второй фигурант дела, бизнесмен Моисеев, уже частично погасил причиненный ущерб, установленный в ходе расследования дела о мошенничестве, — сказал инсайдер.

Источник указал, что общая сумма ущерба была снижена с 130 млн до 105 млн рублей. Самого Попова обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей.

Ранее появилась информация, что Попов мог действовать в группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Хищения осуществлялись с использованием служебного положения посредством «обмана и злоупотребления доверием чужого имущества», считают следователи. Цоков погиб летом 2023 года в ходе специальной военной операции. Посмертно его наградили званием Героя России.

По решению суда Попов пробудет в СИЗО до 11 августа. На заседании генерал выступил с речью, сказав, что ничего не крал и «не вылезал из окопов», чтобы «сохранить честь русского оружия». Он добавил, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет».