Назван возможный соучастник в деле генерала Попова Следствие считает погибшего генерала Цокова соучастником в деле Попова

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Иван Попов

Бывший командующий 58-й армией ВС России, генерал-майор Иван Попов, которого обвиняют в хищениях, мог действовать в группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. Хищения осуществлялись с использованием служебного положения посредством «обмана и злоупотребления доверием чужого имущества», считают следователи.

Попов (по версии следствия — NEWS.ru) совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере — 133 664 700 руб. — с использованием служебного положения организованной группой совместно с Цоковым и Моисеевым, — говорится в материалах дела.

Цоков погиб летом 2023 года в ходе специальной военной операции. Посмертно его наградили званием Героя России.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в прошлом году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений.

Ранее сообщалось, что Попов дал изобличающие показания на других участников преступления. Как сообщил следователь, после этого он изменил свое отношение к уголовному делу о генерале, арестованном за особо крупное мошенничество, и попросил смягчить ему наказание.