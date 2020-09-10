В действиях Пашаева нашли нарушение адвокатской этики

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Квалификационная палата адвокатов Северной Осетии выявила дисциплинарный проступок в действиях адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Геннадий Шаров.

По его словам, квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а этичность его поведения и соблюдение правил профессии.

Что конкретно признала комиссия нарушением со стороны адвоката, сейчас говорить преждевременно. Заключение готовится не для общественности, а для совета палаты, который может и не согласиться с комиссией. А если согласится, то на его основании вынесет решение о мере ответственности, — рассказал РИА Новости Шаров.

Он пояснил, что кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает три вида дисциплинарной ответственности: замечание, предупреждение, а также прекращение статуса. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката.

Ранее стало известно, что министерство юстиции РФ планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Кроме того, ведомство собирается начать дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Пашаев представлял интересы актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы, хотя адвокат обещал добиться минимального наказания.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании он всё-таки сделал признательное заявление, писал NEWS.ru.