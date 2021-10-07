В Дагестане осудили мужчин, устроивших драку в московском метро

Уроженцы Дагестана, втроём напавшие на молодого человека в Московском метрополитене, дискредитируют своим поступком молодёжь республики, позорят себя и свои семьи. Об этом заявил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, передаёт РИА Новости.

Министр указал на неприятие такого поведения в дагестанском обществе.

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей. Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодёжь, позорят своё имя и свои семьи, — сказал Муслимов.

Он отметил, что инцидент получил широкий резонанс в Интернете и вызвал негодование и неприятие у жителей республики. Чиновник заверил, что на территории Дагестана за последние два года подобных случаев «практически не было», о чём свидетельствует возросший турпоток. Муслимов выразил надежду, что к виновным применят установленные законом меры, а пострадавшему пожелал скорейшего выздоровления.

Трое обвиняемых в избиении человека в метро twitter.com/rentvchannel

Трое молодых уроженцев Дагестана 4 октября напали в московском метро на бармена. Как сообщалось, нападавшие проявили агрессию после того, как молодой человек заступился за девушку. Потерпевший находится в больнице с различными травмами. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Также открыто производство о насилии в отношении представителя власти, так как после этого инцидента они оказали сопротивление полиции и напали на сотрудников правоохранительных органов.