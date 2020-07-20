В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы

https://static.news.ru/photo/bc7ff502-c9e3-11ea-9b9a-fa163e074e61_660.jpg Анна Белякова Фото: gkb174/vk.com

Заведующая отделением детской хирургии городской клинической больницы № 1 Челябинска Анна Белякова скончалась от коронавирусной инфекции, следует из сообщения горадминистрации.

На 43-м году скоропостижно от коронавирусной инфекции оборвалась жизнь заведующей отделением детской хирургии ГКБ № 1, врача — детского хирурга высшей квалификационной категории Беляковой Анны Владимировны, — говорится в сообщении городской администрации, передаёт РИА Новости.

Как уточняет региональный Минздрав, в системе здравоохранения Белякова проработала около 25 лет. Она успешно занималась лечением детей с острой хирургической патологией органов брюшной полости.

Согласно данным на 19 июля 2020 года, в Челябинской области коронавирус обнаружили у 9931 человека. Летальных исходов от COVID-19 зарегистрировано 88. Среди выздоровевших и выписанных из больниц числятся 6296 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции 569 128. Выздоровели 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболел, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелился, 23 174 скончались). Россия — на четвёртом месте.

В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 771,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 550,3 тысячи пациентов, умерли 12,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше 63,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в США за последние сутки.