В часы пик в Москве запустят дополнительные автобусы на маршруте №3

https://static.news.ru/photo/08dfab08-e529-11ea-bc36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Зеленограде (один из 12 административных округов Москвы) с 24 августа в часы пик на маршруте № 3 будут запущены дополнительные автобусы. Данную информацию огласили в пресс-службе столичной мэрии.

Отмечается, что с 24 августа работа маршрута претерпит изменения. Рейсы автобуса № 3э, следующего от станции «Крюково» до «Западной» организуют в часы пик в будние дни. Отправление от первого пункта маршрута будет происходить в 07:00, 07:45, 08:30. Автобусы станут следовать со всеми остановками.

А в 17:00, 17:45, 18:30 от «Западной» транспорт поедет до «Крюково» без остановок, обратно — со всеми остановками. Горожан просят учитывать изменения при планировании поездок, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как ранее писал NEWS.ru, станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии московского метро закрыли на ремонт. Работы будут длиться год.

В этот период для москвичей будет организовано движение бесплатных автобусов КМ до станции «Проспект Мира», которые будут курсировать ежедневно с 05:30 до 02:00. Автобусы будут перевозить пассажиров по выделенной полосе от Рижского вокзала до Рижской площади, что существенно сократит время пути.