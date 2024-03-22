В Центробанке оценили состояние активов Киви банка Набиуллина: у Киви банка достаточно средств, чтобы расплатиться с клиентами

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Объем активов Киви банка превышает обязательства на 28 млрд рублей, что позволит ему расплатиться с клиентами, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс». Она добавила, что у кредитной организации лицензия была отозвана за неоднократное нарушение противолегализационного законодательства.

Вывод по итогам работы временной администрации АСВ: в банке есть значительный профицит средств — более 28 млрд рублей, то есть превышение его активов над обязательствами. Поэтому мы исходим из того, что все имеющиеся обязательства будут выполнены, — сказала она.

В феврале Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. В частности, финансовую организацию уличили в систематических нарушениях федеральных законов и в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Ранее Агентство по страхованию вкладов сообщало, что QIWI Банк располагает достаточным количеством активов для расчета со всеми кредиторами. Так, выявлено порядка 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой 4,4 млрд рублей.

Как сообщалось, банком владеет гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, через которую российскими активами Qiwi владеет Андрей Протопопов, и Qiwi plc — международная структура. 2 апреля назначено заседание по заявлению Агентства по страхованию вкладов об обеспечительных мерах в виде ареста акций АО «Киви».