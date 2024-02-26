Стала известна сумма активов КИВИ Банка для расчетов с кредиторами АСВ обнаружило 9,3 млн электронных кошельков с 4,4 млрд рублей в КИВИ Банке

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КИВИ Банк располагает достаточным количеством активов для расчета со всеми кредиторами, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в своем Telegram-канале. Так, выявлено порядка 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой 4,4 млрд рублей.

По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков, — отметили в агентстве.

В АСВ отметили, что продолжают внимательно изучать качество кредитного портфеля КИВИ Банка, а также выданные им поручительства и гарантии. Согласно представленным данным, на анонимных кошельках лежит около 277 млн рублей, в общей сложности их 1,3 млн. При этом средний размер остатка средств на одном счете составил 212 рублей.

В то же время на кошельках с упрощенной идентификацией находится 2,35 млрд рублей, таких оказалось 7,15 млн, средний размер остатка средств — 328 рублей. На кошельках с полной идентификацией клиента лежит 1,76 млрд рублей, всего их 0,87 млн. Средний размер остатка средств одного — 2034 рубля.

Агентство подчеркнуло, что работает над упрощением процедуры подачи требований кредиторов владельцами электронных кошельков посредством личного кабинета в платежном сервисе QIWI.

Ранее МосБиржа ввела запрет на торговлю с плечом бумагами QIWI. Согласно сообщению на сайте торговой площадки, ограничения вступили в силу с 22 февраля 2024 года и распространяются на расписки компании, а также на облигации «КИВИ финанс» серии 001Р-02.