КИВИ Банк подал в суд на собственников Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск КИВИ Банка против собственников

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КИВИ Банк подал иск против АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Предмет спора не раскрывается.

Иск был зарегистрирован 4 марта, судьей выступает Ирина Григорьева. Третьим лицом по делу указан АО «Реестр».

В феврале Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. В частности, финансовую организацию уличили в систематических нарушениях федеральных законов и в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Позднее в ЦБ России сообщили, что не видят необходимости в санации КИВИ Банка. Как подчеркнул первый зампред регулятора Дмитрий Тулин в кулуарах ежегодной встречи, организованной Ассоциацией банков РФ, эта процедура проводится, если норматив достаточности капитала опустился ниже 2%. В случае с КИВИ Банком абсолютно другая ситуация, передает слова зампреда ТАСС.

Вскоре стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности организовали проверку в отношении КИВИ Банка на предмет незаконного вывода денег за границу. Заявление на проверку кредитной организации составил Банк России, ее проведут сотрудники управления «К» ФСБ РФ.