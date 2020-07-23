В ЦБ сообщили, кого чаще всего обманывают мошенники

https://static.news.ru/photo/38dc861a-ccf0-11ea-a039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонных и интернет-мошенников интересуют в первую очередь россияне в возрасте от 25 до 45 лет. По словам первого замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артёма Сычёва, злоумышленники стали гораздо реже обманывать пенсионеров.

Средний возраст жертв по мошенничеству через интернет и телефонные звонки — это от 30 до 45 лет. Сегмент пенсионеров их тоже интересует, но он уже для них не такой маржинальный. А вот средний возраст, я бы даже сказал, начиная с 25 лет, — это та ниша, которая их крайне интересует, — цитирует РИА Новости Сычёва.

Он пояснил, что россияне в этом возрасте, как правило, имеют заработок и привыкли тратить средства, «не сильно заботясь о последствиях».

Выступая на Дальневосточном МедиаСаммите представитель Центробанка также добавил, что в среднем злоумышленник похищает у физлица 10 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, Сычёв также сообщил, что количество звонков, во время которых мошенники представлялись работниками банков, в период пандемии коронавируса увеличилось на 300%. При этом объём хищений средств в результате этих действий остался на прежнем уровне. За время пандемии Центробанк зафиксировал 160 тыс. несанкционированных операций. Кроме того, с начала года Банк России выявил около 119 тыс. фишинговых сайтов — подделок под платёжные системы, страховые компании и легальные магазины. Заблокировать удалось лишь 300 мошеннических ресурсов.