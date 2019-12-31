https://static.news.ru/photo/6590b93e-2c7c-11ea-ab86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двухлетний мальчик, пропавший в Благовещенске вечером 31 декабря, найден живым.

В данное время ребёнок находится под присмотром медиков. Следственные органы просят органы опеки отобрать его у матери до выяснения причин произошедшего, говорится в сообщении на сайте СКР по Амурской области.

Местные СМИ передают, что в полицию Благовещенска вечером 31 декабря обратился отец ребёнка, заявив об исчезновении сына. Мальчика нашли поисковики в селе Надеждинское Ивановского района. Они передали его полиции и сообщили, что с ребёнком всё в порядке.

Ранее NEWS.ru писал, что пропавшего в приморском лесу ребёнка с заболеванием помог разыскать сын сотрудника полиции. Об этом рассказал представитель УМВД по региону. В полицию Уссурийска мама пропавшего мальчика обратилась 10 ноября. Она сообщила, что её сын играл на садовом участке, а потом пропал. Женщина объяснила, что ребёнок страдает болезнью, из-за которой он дезориентирован.