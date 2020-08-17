В Башкирии протестующие потребовали отставки главы Ишимбайского района

https://static.news.ru/photo/c66d35f4-e0a7-11ea-8665-fa163e074e61_660.jpg Азамат Абдрахманов Фото: instagram.com/af_abdrahmanov

У здания администрации Ишимбайского района в Башкирии началась акция протеста, участники которой требуют отставки главы района Азамата Абдрахманова. Ранее экоактивисты сообщали, что его заметили среди людей, разгромивших лагерь защитников горы-шихана Куштау.

По данным РБК, в митинге принимают участие около тысячи человек. Они скандируют «Выходи!» и «Азамат, иди домой!». В данный момент на место проведения акции протеста прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейские требуют от демонстрантов разойтись, так как митинг не согласован с администрацией.

17 августа в 14:00 мск в администрации главы Башкирии должна была пройти встреча защитников Куштау с главой республики Радием Хабировым, однако её перенесли на неопределённый срок. Причиной послужило то, что в администрации начали фильтровать списки делегатов, так как Хабиров заявил, что не согласен вести переговоры с делегатами из движения «Башкорт», признанного в мае 2020 года экстремистским.

Акции протеста у горы Куштау начались 3 августа, когда Башкирская содовая компания приступила к вырубке леса для проведения геологоразведки. 16 августа протестующие сломали заграждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками БСК. За всё время протестных акций у Куштау правоохранители задержали 80 человек.

Куштау и аналогичные шиханы — уникальные природные объекты. Сейчас они охраняются и входят в перечень геологического наследия всемирного значения GEOSITES, который формируется и находится под эгидой Европейской ассоциации по сохранению геологического наследия ProGEO.

Ранее NEWS.ru писал о том, что разработка Башкирской содовой компанией (БСК) шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до принятия компромиссного решения, заявил глава республики Радий Хабиров.