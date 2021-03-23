На выставке МАКС-2021 намерены участвовать более 40 стран

https://static.news.ru/photo/8f485518-8bab-11eb-bde9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, МАКС пройдёт в 2021 году. Принять участие в мероприятии уже выразили своё желание более 40 стран. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Самое главное — МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда, — заявил Мантуров на совещании оргкомитета по подготовке к 15-му международному авиакосмическому салону.

Глава ведомства отметил, что зарубежные партнёры, несмотря на пандемию, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. В первую очередь речь идёт о партнёрах России по ЕАЭС. Страной — партнёром России на авиасалоне станет Казахстан. С республикой планируется подписать ряд соглашений, а также обсудить важнейшие направления сотрудничества, сообщили в Минпромторге России.

В рамках МАКС-2021 одним из центральных событий станет проведение Четвёртого Евразийского аэрокосмического конгресса. Впервые на площадке МАКС пройдут соревнования по направлению «Конструкторы и операторы беспилотных авиационных систем». На выставке будут представлены самолёты ЛМС «Байкал», Ил-114-300, МС-21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ41Ф1С, вертолёты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3.

Ранее сообщалось, что компании «Сухой» и МиГ прекратят своё существование в виде отдельных юридических лиц. Предприятия планируют объединить в Корпоративный центр самолётостроения. Он будет базироваться на территории Москвы. В подчинение центра также перейдут следующие компании: «Ильюшин», «Иркут» и «Туполев». Кроме того, руководство Ростеха намерено создать единый инженерно-конструкторский центр ОАК. В него войдут все авиационно-конструкторские бюро. Руководитель государственной корпорации Сергей Чемезов войдёт в состав директоров центра для осуществления контроля над преобразованиями, писал NEWS.ru.