https://static.news.ru/photo/43b0dcfc-5a41-11ea-9c16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинское наблюдение за пассажирами, прилетающими из Ирана и Южной Кореи, усилят с 28 февраля в московских аэропортах из-за вспышки коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Будет усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, таких как Южная Корея и Иран. Меры приняты в связи с ограничением авиасообщения и ужесточением визового режима с этими странами, — цитирует РИА Новости чиновника.

По её словам, у прилетевших будут брать контактные данные и информацию о местах их дальнейшего пребывания. Это делается для контроля за их состоянием здоровья и возможности забора анализов в течение 14 дней с даты прилёта в Москву.

Ракова уточнила, что у пассажиров из Италии станут измерять температуру тела, брать контактные данные. Кроме того, им выдадут специальные памятки о том, что делать при ухудшении состояния здоровья. Особое внимание уделяется гражданам, которые в последние две недели были на территории КНР. Также на постоянном контроле — китайцы, проживающие в гостиницах, общежитиях, студенты из этой страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов предрёк неистребимость коронавируса. Он заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно «накрывать» население. Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.

К 28 февраля коронавирус поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.