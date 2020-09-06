В Абхазию начались временные поставки электроэнергии из России

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Временные поставки электроэнергии из России начались в Абхазию. Это связано с аварией на высоковольтной линии электропередач.

Как сообщает ТАСС, в результате аварии на высоковольтной линии электропередач, половина территории республики оказалась без света. На время проведения восстановительных работ Абхазия запросила переток электроэнергии из России.

Переток электроэнергии из Российской Федерации осуществлён. Электроснабжение восстановлено, — сообщили в пресс-службе республиканского предприятия «Черноморэнерго».

Отмечается, что перебои были в Сухумском, Гудаутском, Гагрском районах страны и в городе Сухум. Причиной перебоев называют непогоду.

Как писал NEWS.ru ранее, на юго-западе Японии 117 тысяч домов остались без электрического снабжения из-за тайфуна «Майсак». Отмечается, что в Японии температура воздуха держится на уровне 32–33 градуса тепла. Отсутствие электричества при такой температуре несёт угрозу для японцев, так как они не могут воспользоваться кондиционерами.