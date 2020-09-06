В Абхазию начались временные поставки электроэнергии из России

Временные поставки электроэнергии из России начались в Абхазию. Это связано с аварией на высоковольтной линии электропередач.
Как
Переток электроэнергии из Российской Федерации осуществлён. Электроснабжение восстановлено, — сообщили в пресс-службе республиканского предприятия «Черноморэнерго».
Отмечается, что перебои были в Сухумском, Гудаутском, Гагрском районах страны и в городе Сухум. Причиной перебоев называют непогоду.
Как писал NEWS.ru ранее, на юго-западе Японии 117 тысяч домов остались без электрического снабжения из-за тайфуна «Майсак». Отмечается, что в Японии температура воздуха держится на уровне 32–33 градуса тепла. Отсутствие электричества при такой температуре несёт угрозу для японцев, так как они не могут воспользоваться кондиционерами.
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