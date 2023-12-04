Уже не бюджетно: как вырастут цены на отдых за рубежом и в РФ в 2024 году В АТОР предсказали рост цен на отдых в 2024 году

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Турпоток из России активно восстанавливался в 2023 году, но в следующем стоит ожидать роста цен, предупредила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Куда ездили россияне в 2023 году, насколько бюджетно получится отдохнуть в 2024-м и куда не стоит ехать?

Куда поехать россиянам за рубеж

Турпоток из России за границу в текущем году вырос на 15–20%, составив порядка 70% от уровня рекордного 2019 года, отметила Ломидзе. Главными направлениями для россиян стали Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Куба, Шри-Ланка и Венесуэла. Восстановление идет непросто.

«Рынку остро не хватает прямых рейсов, без которых невозможен массовый туризм», — отметила представитель АТОР.

Несмотря на строгие санкции, россияне ездят в Европу: в Грецию, Испанию, Италию, на Кипр.

«Но это не десятки и тем более не сотни тысяч человек. От уровня 2019 года это 5–10%», — сообщила Ломидзе.

С восстановлением отрасли растет и стоимость поездок, в 2024 году снижения цен не ожидается.

«По итогам этого года стоимость путешествий по России в среднем выросла на 15–20%, а за границу — еще больше из-за курсовых колебаний. Предпосылок к снижению цен в следующем году мы не видим. Предварительно прогнозируем рост на 10%», — предупредили в АТОР.

Почему Турция и Египет подорожали

Примером изменения цен Ломидзе назвала Египет, который россияне традиционно воспринимали как место для доступного отдыха.

«В 2023 году Египет — это уже не такое бюджетное направление, как привыкли туристы. Недельный отдых на человека в бюджетном отеле обходится в 60–70 тыс. рублей. Сюда входит перелет, проживание и питание „все включено“. А экономить на гостинице в случае Египта не стоит, чтобы не разочароваться», — предупредила она.

Турция и Египет не будут предлагать особых условий для россиян, поскольку страны восстанавливаются после пандемии COVID, добавила Ломидзе.

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Куда можно будет поехать в 2024 году

На фоне сокращения турпотока в Европу АТОР надеется на открытие новых маршрутов в Азии в 2024 году.

«Уже много месяцев обсуждается открытие прямого авиасообщения с Малайзией, а также Лаосом, Камбоджей и даже Северной Кореей. Но конкретной даты мы пока назвать не можем», — отметила Ломидзе.

У туриста относительно востребованы Вьетнам и Индия, в особенности штат Гоа, — однако в числе популярных эти направления смогут оказаться в случае появления прямого сообщения.

Куда не стоит ехать россиянам

На своем сайте АТОР приводит список популярных ранее туристических направлений, куда не стоит ехать в 2024 году. Так, в следующем году лучше не ехать в Венецию и Афины — популярные города страдают от наплыва туристов. Такая же проблема наблюдается на горе Фудзи, которую только в 2023-м посетили 220 тысяч человек.

Российских туристов просят не ездить в залив Халонг во Вьетнаме, пустыню Атакама в Чили и на индийскую реку Ганг. Из-за большого числа путешественников эти места страдают от огромного количества мусора, и турпоток все равно увеличивается от года в год. От того же страдают озеро Верхнее на границе США и Канады и американские горы Сан-Габриел в Калифорнии. А тропический остров Ко Самуи в Таиланде из-за туристов столкнулся с нехваткой питьевой воды, но остается популярным направлением.

Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Что происходит с российским туризмом

Ломидзе отметила, что в АТОР не согласны с данными Росстата, который заявил, что в 2023 году россияне совершили 137 млн туристических поездок. В ассоциации согласились, что внутренний турпоток в России вырос на 15% — вместе с ценами.

«Прорыв совершили регионы Северного Кавказа, в особенности Дагестан и Ставропольский край. Там просто аншлаг, места бронируются заранее, многие туристы возвращаются повторно. Возникла мода на север — Мурманск и Карелия тоже бьют рекорды по популярности, появился спрос на Архангельск. Из совсем новичков я бы отметила Самарскую область и Нижний Новгород», — сообщила директор АТОР.

В России наблюдается бум новогодних туров: к середине ноября туроператоры продали более 50% от всех предложений по России.

«Из направлений традиционно востребован Краснодарский край, в пятерку самых продаваемых также вошли Ставропольский край, Москва и область, города Золотого кольца. В десятке — Казань, Алтай и горнолыжные курорты Шерегеш, Архыз, Домбай. За рубежом в лидерах Таиланд и ОАЭ. Но нужно понимать, что стоимость отдыха в этом году выше прошлогодней на 15–20%», — предупредили в АТОР.

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