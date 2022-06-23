«Уволенные хлынут на рынок труда»: России предрекли рост безработицы Карьерный консультант Наталья Кретова: рост безработицы в России только начинается

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В мае работодатели в России опубликовали на 23% вакансий меньше, чем месяц назад, и в июне тенденция продолжилась, сообщает журнал «Компания». По словам карьерного консультанта Натальи Кретовой, рост безработицы только начинается. Она отметила, что у сотрудников из покинувших страну компаний 31 июля будет последний рабочий день.

И получаем, что 31 июля уволенные хлынут на рынок труда. Июль и так традиционно не самый активный месяц для поиска работы (вакансий мало, бизнес-активность низкая), а тут ещё и «хлынет» масса людей. Поэтому думаю, что официальная безработица подпрыгнет на 7–8%, — сказала Кретова.

Она добавила, что на новую работу труднее всего будет переходить привыкшим к западным стандартам руководителям. Самый сложный период для рынка, по её мнению, будет в августе-сентябре, число кандидатов на вакансию приблизится к показателю 1 к 1000, как в 2015 году.

Думаю, что напряжённая ситуация продлится как минимум до марта-апреля 2023 года, так как бизнес, какой бы кризис ни был, не может без движения, а стагнация на рынке труда не может быть вечной, — дала Кретова прогноз на восстановление.

Гендиректор платформы для работы с самозанятыми Qugo Игорь Знак предположил, что при сохранении политической ситуации Россию в первую очередь ждёт перестройка рынка рабочих профессий. В одной только Москве работы могут лишиться несколько сотен тысяч рабочих, опасается он.

Накануне глава Минтруда Антон Котяков заявил, что напряжение на рынке труда в России начинает расти, как и число зарегистрированных безработных. По его словам, санкционное давление, которое оказывается на Россию, сказывается в том числе и на рынке труда.