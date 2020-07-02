Устроившего ДТП Ефремова обвинили в истязании и спаивании бывших жён

https://static.news.ru/photo/645b7bc6-bc5a-11ea-9e71-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Агентство «Москва»

Знакомые актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, обвинили артиста в избиении и спаивании бывших жен.

Режиссёр Валерий Сергеев рассказал KP.RU, что Ефремов истязал женщин. Ему запомнилась история, когда артист в порыве гнева запустил чашкой в свою возлюбленную, актрису Наталью Ионову из-за того, что она посмела высказать возражение, которых актёр не выносил. Стакан разбился, а осколок рассёк девушке губу. Сергеев подчеркнул, что в театр-студию «Современник — 2», худруком которого был Ефремов, многие попадали после интимной близости.

Режиссёр отметил, что из-за пристрастия артиста к алкоголю, учреждение «штормило». Он также вспомнил, что Ефремов спаивал всех своих жён.

Ася Воробьёва настрадалась от него и сбежала. На его третью жену Евгению Добровольскую достаточно посмотреть — всё на её лице написано. Четвёртая жена Ксения Качалина спивается. Пятая жена Соня до последнего терпела пьяные дебоши Ефремова, — рассказал Сергеев.

Бывшая завлит МХТ Чехова Татьяна Бронзова подтвердила, что актёр бил своих жён. Особенно агрессивным он становился после употребления алкоголя. Она назвала артиста недобрым человеком, весёлым среди друзей, но драчливым, если кто-то ему начнёт перечить. Бронзова считает, что на наркотики Ефремова подсадила бывшая жена Ксения Качалина. По её словам, однажды актёр сказал, что не может играть в спектакле из-за сильной боли в горле. Артисту вызвали врача, который констатировал, что Ефремов сжёг слизистую кокаином.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По отдельному делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.

Сам актёр тяжело переживает за погибшего в аварии Сергея Захарова. На фоне этого у него начались проблемы с сердцем. Об этом рассказал адвокат Эльман Пашаев, писал NEWS.ru.