Переживания и боли в сердце: адвокат рассказал о состоянии Ефремова

https://static.news.ru/photo/d61b9ffe-bac8-11ea-8446-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, тяжело переживает за погибшего в аварии Сергея Захарова. На фоне этого у него начались проблемы с сердцем. Об этом рассказал адвокат Эльман Пашаев.

Он намного больше переживает за Захарова, чем его родня, — сообщил юрист в интервью телеканалу «Звезда».

По словам защитника, 25 июня была годовщина смерти матери Ефремова, народной артистки РСФСР Аллы Покровской. Из-за домашнего ареста актёр не смог посетить её могилу.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.

Ранее NEWS.ru писал, что в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова появился ещё один потерпевший. Им стал младший сын погибшего в аварии водителя Сергея Захарова и его гражданской супруги Валерий.