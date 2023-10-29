Установлена опасная тенденция инсульта в России Скворцова: до 8% случаев инсультов в России приходится на людей до 45 лет

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Инсульт в России стремительно молодеет, от 5% до 8% случаев приходится на людей моложе 45 лет, сообщила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что опасные последствия нарушения мозгового кровообращения можно предотвратить с помощью профилактики в сочетании с качественным медицинским контролем.

Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всем мире. Инсульт стремительно молодеет — в России от 5% до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза, — рассказала Скворцова.

По ее словам, на раннем этапе развития инсульта следует использовать так называемое «терапевтическое окно». Лечение наиболее эффективно в первые три — пять часов после сосудистой катастрофы, до того момента, когда в тканях мозга произойдут необратимые повреждения, отметила глава ФМБА.

Ранее специалист Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Рязанской области Александра Серегина предупредила, что людям с избыточным весом следует внимательно следить за артериальным давлением, чтобы снизить риски развития инсульта. По ее словам, важно принимать лекарства от повышенного давления, включить в режим умеренную физическую активность и снизить потребление соли.

В свою очередь, заведующий неврологическим отделением филиала № 3 Балашихинской больницы Дмитрий Иванников указывал, что контролировать факторы риска патологий сердечно-сосудистой и эндокринной систем нужно после 30–40 лет.