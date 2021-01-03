Ушёл из жизни журналист АПН Сергей Самойлов

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Российский журналист Сергей Самойлов, в 80-е годы трудившийся в латиноамериканских бюро Агентства печати «Новости» (АПН), умер в Москве. Ему было 70 лет, рассказала представителям СМИ 3 января 2021 года его вдова Светлана Самойлова.

Покойный начал работать в редакции АПН с поездки в столицу Кубы — Гавану. На Острове свободы он работал с 1979 по 1983 годы, где общался с Фиделем Кастро, Раулем Кастро и Рамоном Кастро.

Рамон был очень похож на Фиделя, он часто приезжал к нам домой. И все соседи всегда думали, что к нам приезжал Фидель, — вспоминает Самойлова.

После Кубы почивший отправился Уругвай (1984-1989), где организовывал работу представительства АПН в Монтевидео. Там он также исполнял обязанности и пресс-атташе посольства: разрабатывал и проводил брифинги для зарубежных СМИ. Затем Самойлов на некоторое время возвращается в Москву, но связи с Латинской Америкой не оборвались. По заданию редакции он посетил Чили, Мексику, Панаму, Коста-Рику, Аргентину, Бразилию и Никарагуа. По воспоминаниям коллег, журналист был «душой компании», хорошо пел, мог организовать отдых на природе для дипломатов и сотрудников торгпредства.