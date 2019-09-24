https://static.news.ru/photo/c444770c-df58-11e9-a4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Ущерб от преступлений в лесной отрасли Сибирского федерального округа составил более 10 млрд рублей. Об этом сообщил полпред президента в СФО Сергей Меняйло на совещании с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки в Красноярске.

Ущерб для экономики страны от преступлений в лесной отрасли в округе оценивается в более чем 10 млрд рублей, — цитирует его ТАСС.

Меняйло отметил, что на долю СФО приходится 35% от лесных запасов России. По его словам, наибольший ущерб отрасли традиционно приносит незаконная вырубка леса. Кроме того, повсеместно распространены налоговые преступления и невозврат валютной выручки.

Ранее, как писал News.ru, генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что вмешательство прокуратуры требовалось в большинстве регионов РФ для финансирования противопожарных мероприятий в лесной сфере.