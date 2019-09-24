https://static.news.ru/photo/c6a3560a-df56-11e9-8431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Вмешательство прокуратуры требовалось в большинстве регионов РФ для финансирования противопожарных мероприятий в лесной сфере. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он прибыл в Красноярск, где проводит совещание на тему законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования.

Почти во всех регионах требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения мотоспециальной техники, — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в ряде российских регионов были отмечены масштабные нарушения при тушении пожаров, которые приводили к тяжёлым последствиям. В связи с этим Чайка упомянул Иркутскую область, где площадь одного из таких лесных пожаров увеличилась с 5 га до 1,2 тыс. га. Бездействие властей привело к тому, что пламя охватило территорию национального парка. Подобные нарушения были зафиксированы также в Красноярском и Забайкальском краях, Приморье.

Как писал News.ru ранее, в России не исключено новое обострение ситуации с природными пожарами в осенний период. Об этом сообщил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов. По его словам, возгорания не будут такими масштабными, как летом.